CHAN 2024 : la CAF dénonce de graves failles de sécurité au stade de Kasarani après le choc Kenya vs Maroc

La Confédération Africaine de Football (CAF) a adressé un sévère avertissement au Comité d’Organisation Local (LOC) du Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies 2024, dénonçant de sérieuses défaillances sécuritaires au stade de Kasarani, au Kenya.



Dans un courrier officiel, l’instance continentale a pointé du doigt les incidents survenus lors du match Kenya–Maroc du 10 août 2025, soulignant que ces manquements mettent en danger joueurs, officiels et spectateurs, et contreviennent aux règlements stricts de la CAF en matière de sécurité.







Face à la gravité de la situation, la CAF a saisi les autorités compétentes pour l’ouverture d’une enquête et l’application de mesures correctives urgentes. Des discussions sont en cours avec le LOC et le gouvernement kényan pour garantir que les standards sécuritaires soient pleinement respectés lors des prochaines rencontres, afin d’éviter toute récidive et de préserver l’image du CHAN sur le continent.

