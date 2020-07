CDM Football Qatar 2022 : La compétion se déroulera du 21 novembre au 18 décembre.

Prévue au Qatar en 2022, la prochaine Coupe du monde de football se déroulera sur la période de novembre à décembre comme prévu. En effet, le calendrier vient d'être dévoilé et on connaît désormais les horaires et les dates des rencontres.



La compétition sera lancée le lundi 21 novembre 2022 à 9h GMT. La sélection qatarie affrontera ainsi un de ses trois adversaires en phase de poule à l'occasion du match d'ouverture. À noter que la moyenne sera de quatre matches par jour entre 9h et 18h. Des horaires peu commun qui rappelle le mondial 2002...