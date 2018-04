CAURIS D’OR 2018 : M. ABDOU KARIM SALL, DG DE L’ARTP, « CAURIS D’OR DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE ».

Une nouvelle distinction, et pas des moindres, vient s’ajouter au tableau de chasse du Directeur général de l’Autorité de Régulation des télécommunications et des Postes (ARTP). En effet, M. Abdou Karim SALL s’est vu décerner le « Cauris d’Or de l’Innovation Numérique », ce samedi 07 avril 2018, à l’occasion de l’édition 2018 du traditionnel gala des Cauris d’Or 2018, à l’hôtel au King FAHD Palace. Initié par M. Mbagnick Diop du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MDES), cet événement est, selon les organisateurs, la plus grande cérémonie de remise de distinction en Afrique. Il s’agit là d’une reconnaissance de plus pour M. Abdou Karim SALL dans le cadre de ses missions quotidiennes à la tête de l’ARTP, mais surtout pour son engagement sans faille dans la promotion de l’innovation des solutions TIC ayant un fort impact social sur les usagers. Un prix mérité donc à plus d’un titre et qui lui a été remis par le Ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba SARR, qui représentait le Chef de l’État à cette cérémonie des Cauris d’Or. Auparavant, le DG de l’ARTP a remercié le Président Macky SALL pour la confiance placée en sa modeste personne pour diriger cette auguste autorité de régulation, non sans le féliciter pour sa vision numérique éclairée et cohérente. M. Abdou Karim SALL a, ensuite, tiré un grand coup de chapeau à tous ses collaborateurs à l’ARTP et au Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT). Aussi, n’a t-il pas manqué de faire un clin d’œil sincère à ses camarades de la scène politique dans la commune de Mbao et aussi au niveau de Pikine, au premier rang desquels le Coordinateur départemental M. Abdoulaye THIMBO qui, d’ailleurs, était l’un de ses invités d’honneur à la cérémonie. Enfin, il a réservé une mention spéciale à son épouse Mme SALL pour son soutien permanent, son assistance quotidienne et sa présence, on ne peut plus, utile à ses côtés depuis plusieurs années. « Je dédie cette distinction à ma douce moitié, mon ministre de l’intérieur à moi. Je veux nommer Mme SALL », dira M. Abdou Karim SALL sous les applaudissements et les éclats de rire de l’assistance. Cette distinction d’envergure n’est pas la première pour le DG de l’ARTP. Loin s’en faut. Nommé en 2014 à la tête de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), M. Abdou Karim SALL, ingénieur en télécommunications et ancien Cadre de la SONATEL (Société Nationale des Télécommunications), fut, en effet, Lauréat 2016 du "Prix IAM African Award de l'Économie Numérique" ; «AWARD UIT 2017 de l’excellence » ; entre autres. Point focal de la mise en œuvre du projet "Free Roaming" en Afrique de l'Ouest, il est, depuis 2017, le Vice-Président du Conseil Africain des Régulateurs des Télécommunications. Par ailleurs, depuis son arrivée à la tête de la direction générale de l'ARTP, il a à son actif plusieurs réalisations telles que le lancement de la technologie 4G ; la portabilité des numéros de téléphone ; la veille permanente sur les qualités de service et d’expérience ; l'audit des coûts appliqués par les opérateurs ; l'identification des abonnés aux services de téléphonie mobile ; le lancement des FAI (Fournisseurs d'Accès Internet) ; l'attribution de licences MVNO (Opérateurs Virtuels de Téléphonie Mobile) ; l'adressage postale ; etc. Tout cela pour dire que M. Abdou Karim SALL mérite amplement ce prix du « Cauris d’Or 2018 de l’Innovation Numérique »