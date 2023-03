CAN U20 : En plus de la Coupe, les Lionceaux raflent toutes les récompenses individuelles !

Sans grande surprise le Sénégal, sacré champion de la CAN U20 ce samedi face à la Gambie, a remporté tous les trophées individuels décernés par la confédération africaine de football. Une nouvelle preuve de la domination des lionceaux qui ont éclaboussé la compétition leur talent.



Le portier de l’AS Pikine (Ligue 1 sénégalaise) Landing Badji qui n’a encaissé aucun but après six matchs joués, a été désigné meilleur gardien du tournoi. L’autre belle révélation de cette CAN U20, Pape Demba Diop, la machine à marquer des buts a terminé à la première place des buteurs (5.)



Enfin, l’ancien milieu de terrain de génération Foot, Lamine Camara, qui vient de signer au FC Metz (L2 france) en plus d’avoir remporté le CHAN il y’a quelques semaines, a été sacré meilleur joueur de la compétition. Un trophée de plus dans son palmarès déjà assez fourni malgré son jeune âge.