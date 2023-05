CAN U17 (Sen 5-0 Afsud) : Les portes de la demi-finale sint ouvertes pour le Sénégal qui valide aussi son ticket pour le mondial !

Sans trop de surprise, le Sénégal a imposé son football à la modeste sélection sud-africaine qui a résisté pendant une demi-heure avant de sombrer au stade Nelson Mandela d’Alger. Un match de quart de finale de Coupe d’Afrique des moins de 17 ans qui a été largement remporté par les lionceaux victorieux (5-0.) Le Sénégal valide par la même occasion sa qualification à la prochaine coupe du monde des U17 (10 novembre au 2 décembre 2023.)

En moins de dix minutes, les jeunes bafana-bafana ont complètement craqué en inscrivant deux buts contre leur camp (36e et 39e) avant que Mamadou Lamine Sadio n’inscrive le 3ème but de la rencontre. Une prestation aboutie des petits cracks de Serigne Saliou Dia qui a une nouvelle fois assisté à une partie de qualité de la part de son capitaine, Amara Diouf auteur d’un doublé. Il s’agit de son 5ème but dans le tournoi qu’il continue de survoler en étant l’un des meilleurs joueurs et le meilleur buteur. Les lionceaux sont bien partis pour aller au bout de la compétition.