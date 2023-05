CAN U17 : Le Sénégal corrige l’Algérie (3-0) et se hisse en 1/4 de finale !

Les lionceaux ont signé une tres belle prestation ce mardi après-midi au stade Nelson Mandela d’Alger où ils ont laminé le pays organisateur, l’Algérie, dominée sous le score de 3-0. Une belle victoire des lionceaux qui prennent non seulement la tête du groupe A (6 pts) mais se qualifient en quart de finale de cette coupe d’Afrique des moins de 17 ans.



Sans pitié le Sénégal a dérouté l’adversaire lors de ce deuxième match de groupe fort décisif. Malgré une ouverture du score assez tardive grâce à une réalisation d’Amara Diouf un peu avant la mi-temps (1-0, 45+3), les lionceaux ont finalement dominé la partie.



À la 63eme minute le même Amara Diouf récidive sur penalty (2-0, 62e) et permet au Sénégal de faire le break. En fin de match, Mamadou Sawane inscrit le troisième but sénégalais et met fin aux débats (3-0, 86e.)



Déjà qualifiée pour le second tour, la sélection sénégalaise va croiser la Somalie pour sa dernière sortie dans cette phase de poules.