CAN-2025: la Tunisie surprise par les Comores

Le Tunisie, une des grandes nations du football continental, a été surprise à domicile par les Comores vainqueurs 1 à 0 vendredi à Radès lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).



Déjà victorieuse de Madagascar (1-0) et la Gambie (2-1), les Aigles de Carthage avaient besoin d'un résultat positif pour valider leur qualification pour la phase finale de la compétition, organisée au Maroc (25 décembre 2025 au 18 janvier 2026). Malgré une flopée d'occasions, ils n'ont jamais réussi à percer le verrou défensif adverse.



Les Comores, 118e nation au classement Fifa, ont pris l'avantage peu après l'heure de jeu grâce à un but de Rafiki Saïd (63), qui évolue à Troyes (D2 française). Ils ont ensuite subi les assauts des hommes de Faouzi Benzarti mais ont tenu jusqu'au coup de sifflet final pour se classer deuxièmes du groupe.



Les deux équipes se retrouvent mardi à Abidjan pour le match retour, les Comores n'ayant pas de stade aux normes internationales.



Les Comoriens avaient déjà créé la surprise en 2022 pour leur première participation à la CAN en battant le Ghana pour atteindre les 8es de finale.



L'Egypte, portée par les buts de Mahmoud "Trezeguet" Hassan et la star Mohamed Salah, a dominé sans forcer la Mauritanie (2-0) pour creuser l'écart en tête de son groupe avec trois succès en autant de rencontres.



A Douala, le Cameroun a pour sa part écrasé le Kenya (4-1) grâce à des réalisations du capitaine Vincent Aboubakar, Martin Hongla, Christian Bassogog et Bryan Mbeumo. Les Lions indomptables sont en tête de leur groupe avec 7 points.