CAN 2023 : Le rappeur Gradur conseille aux Léopards de faire campagne contre le génocide au Congo lors de la demi-finale

Sur son compte X, le rappeur Gradur a émis une demande à l'égard de l'équipe de football de la République démocratique du Congo (RDC), qualifiée pour la demi-finale, à mettre la lumière sur le massacre de la population de l'Est par les rebelles.







Le rappeur français, originaire du Congo, a interpellé les Léopards quant aux massacres horrifiants se produisant sur leur sol, à l'Est du pays. En effet, à la suite de la parution en ligne, de source inconnue, d'une vidéo perturbante présentant un groupe de gens se faire égorger tels des bêtes par des hommes armés, l'artiste Gradur, comme bien d'autres personnalités de la musique, a donné de sa contribution à une campagne sur la toile dans le but d'exposer cette torture et d'interpeller le pouvoir.







Afin que cette campagne gagne plus de reconnaissance, le rappeur a pour souhait que l'équipe de Léopards, qualifiée pour un match en demi-finale contre la Côte d'Ivoire pour la coupe africaine des Nations (CAN), puisse en faire tout autant. "Profitons de la lumière de la CAN sur notre prochain match pour penser à nos frères à l'Est qui souffrent énormément. Ne les oublions pas dans nos prières."