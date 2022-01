CAN 2022 : Deux gros chocs en perspective et des surprises à prévoir lors des huitièmes de finale...

Seules 16 équipes sont encore en lice dans cette 33ème édition de la CAN. Le champion en titre, l'Algérie, sort de la compétition avec le Ghana. Deux éliminations surprises au sortir de la phase de groupes qui a vu des sélections telles que la Gambie et les Comores se qualifier de manière historique, en huitième de finale pour leur première participation à une CAN.



Pour ces huitièmes de finale il faudra surtout suivre les chocs Côte d'Ivoire / Égypte et Nigeria / Tunisie. Deux grosses affiches qui contrastent avec les rencontres assez déséquilibrées sur le papier avec des rencontres entre le pays hôte, le Cameroun qui fera face aux Comores et le Sénégal qui va en découdre avec le Cap-Vert. Le Maroc s'en sort également bien en tombant sur le Malawi...



Les confrontations équilibrées entre le Burkina Faso et le Gabon, entre la Guinée et la Gambie alors que le Mali, très solide dans cette première phase, devra se débarrasser de la Guinée Équatoriale.



Les affiches des 8èmes de finale :



Burkina Faso - Gabon

Nigeria - Tunisie

Guinée - Gambie

Cameroun - Comores

Sénégal - Cap Vert

Maroc - Malawi

Côte d'Ivoire - Égypte

Mali - Guinée Equatoriale