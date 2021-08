CAN 2022 : Découvrez le calendrier officiel des matches et les stades attribués aux 6 groupes…

À quelques jours du tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévu le 17 août 2021 à Yaoundé, la Confédération africaine (CAF) a dévoilé le calendrier des 54 matches de la compétition, répartis entre 06 groupes de 04 sélections.



C’est ainsi que du 09 janvier au 06 février 2022, les matches se joueront dans des villes telles que : Douala, Garoua, Bafoussam, mais aussi à Limbé et Olembe malgré un retard initialement accusé dans la préparation.



Les équipes du groupe A évolueront au stade Olembé (Yaoundé), celles du groupe B au Kouekong stadium (Bafoussam), le stade de Douala sera l’antre des sélections de la poule E. Et, la pelouse de « Ahmadou Ahidjo » (Yaoundé) sera le terrain des équipes du groupe C. Enfin, les stades de Garoua et Limbé recevront respectivement les matches du D et F.



Tout au long de ce tournoi très attendu, un total de quatre trêves a été prévu par le comité d’organisation, à partir de la fin du premier tour.



Pour ce qui est des quarts de finale, les stades situés à Bafoussam et Limbe seront écartés d’après l’organigramme rendu public par la CAF.



En effet, le stade de Douala et celui sis à Olembe devraient accueillir les rencontres du carré d’as ; c’est-à-dire les demi-finales.



Sauf changement dans la programmation, le match pour la troisième place se tiendra au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (16h00 Gmt), le dimanche 6 février 2021.



La grande finale est programmée le même jour, dans le même stade, à 19h00 Gmt.