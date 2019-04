CAN 2019 / Amara Traoré, ancien sélectionneur national se prononce : « L’équipe qui a joué contre le Madagascar ira à la CAN 2019. Il faut bunkeriser la tanière »

Sénégal – Madagascar : « On a vu une bonne maitrise collective… »

On a toujours reproché à Aliou Cissé d’avoir des problèmes face à des équipes qui jouent en bloc bas. Face aux Malgaches et malgré leur bloc bas, les « Lions » ont su mettre du rythme avec une bonne animation collective. Krépin Diatta dans son rôle de détonateur, appuyé par Sadio Mané, Pape Alioune Ndiaye et Gana ont apporté beaucoup de mobilité face aux malgaches.

« L’équipe qui a joué face au Madagascar va jouer la CAN… »

Amara Traoré s’est voulu formel quant à la composition du groupe qui ira à la prochaine CAN. D’après lui : « Il ne faut pas se voiler la face, l’équipe qui a joué contre le Madagascar ira à la CAN à deux éléments près. Il y aura peut-être quelques éléments qui vont se signaler par-ci par-là », affirmera t’il.

« Il faut bunkeriser davantage la Tanière »

« Je pense qu’il faut davantage bunkeriser la « Tanière » et la presse a un rôle très important à y jouer. Les Allemands l’avaient fait à la Coupe du monde et l’ont gagnée. De même que Didier Deschamps en 2018 avec la France. Ce sont des huis clos à n’en plus finir, mais qui aideront l’équipe et la fédération », déclinera Amara Traoré…