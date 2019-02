CAMPAGNE ÉLECTORALE À RICHARD TOLL : MACKY SALL SE FÉLICITE DE LA MOBILISATION DU MAIRE AMADOU MAME DIOP ET SNOBE LES PERTURBATEURS QUI TENTAIENT DE LE DÉSTABILISER

Après Saint-Louis, la ville de Richard Toll a accueilli le candidat Macky Sall et sa caravane. Un accueil chaleureux et multicolore. Les militants et sympathisants de la ville sucrière regroupés derrière leurs responsables politiques, sont sortis en masse pour recevoir en grande pompe Macky Sall et ses alliés de la coalition Benno Bokk Yakkaar. Les partisans et sympathisants du maire de la commune de Richard Toll ont ainsi tenu à rendre un hommage mérité au président pour toutes ses réalisations, notamment dans le secteur agricole et de l’industrialisation. « Votre très belle mobilisation est une assurance pour la réélection de notre candidat Macky Sall a l’issue de ces élections et dès le premier tour », a indiqué le maire à la foule constituée de jeunes, de femmes et d’adultes venus de toutes les localités environnantes.



Amadou Mame Diop après avoir remercié toutes les personnes qui ont tenu à honorer de leur présence cette rencontre, s’est ensuite retourné vers le président Macky Sall pour lui dire : « Monsieur le Président, Richard-Toll, toutes générations confondues et le Walo de manière générale, ont tenu à vous témoigner toute leur reconnaissance pour les réalisations sociales, économiques que vous avez initiées à leur profit. »



Un accueil exceptionnel qui n’a pas échappé à Macky Sall, qui durant tout le discours du premier magistrat de la commune de Richard Toll n’a pas manqué d’acquiescer de la tête pour faire comprendre toute sa satisfaction .Le candidat de la coalition BBY a voulu ainsi démontrer à certaines personnes qui tentaient de déstabiliser le maire de Richard Tall en incitant de jeunes militants à s’adonner à des tentatives de sabotage et des huées, que cela ne pouvait nullement influer sur la confiance, l’esprit de partage et de solidarité, mais également les qualités en matière de mobilisation qu’il a décelées en la personne du docteur Amadou Mame Diop, le maire de Richard Toll et cela depuis très longtemps. Il faut rappeler qu’en 2012, le département de Dagana et la commune de Richard-Toll avaient joué un rôle déterminant dans l’élection du candidat Macky Sall, alors opposant. Une dynamique que les populations de cette zone du Walo comptent rééditer lors du scrutin du 24 février prochain...