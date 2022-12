CAMES/Prix Macky Sall pour la Recherche 2022 : le prix devrait être organisé chaque année et sera doté d'un fonds de 2 Milliards de FCFA. (Macky Sall)

Le chef de l’État a procédé ce 1er décembre à la remise de prix aux trois lauréats du Prix Macky Sall pour la Recherche organisé par le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur. À cette occasion, le parrain et mécène du dit prix a fait des annonces très importantes. « Pour la présente édition, le secrétaire général du CAMES l’a souligné, le prix est doté d’un montant de 100 Millions de FCFA pour trois projets innovants qui ont été primés. Le fonds de dotation était de 1 Milliard que le CAMES a placé et bloqué dans un compte qui génère 54 Millions par an.

Le prix est organisé tous les deux ans. Mais moi, je voudrais que vous le donniez tous les ans.

Ce qui induit que je puisse doubler le montant de la prime à 2 Milliards de FCFA. Cela vous permettra tous les ans d’organiser les prix et de voir le travail de nos chercheurs sur l’ensemble de votre espace CAMES. J’instruis, monsieur le professeur Moussa Baldé, de voir le Premier ministre et de prendre les dispositions pour que cet argent soit versé avant le mois d’avril 2023. »

Pour sa 2ème édition, le « Prix Macky Sall pour la recherche » est constitué d'un financement de 1.000.000 milliard de francs CFA, destiné à accompagner les trois (3) projets fédérateurs, qui auraient satisfait à toutes les exigences de l'appel à candidatures, qui porte sur le thème : « la résilience des économies des pays de l'espace CAMES face aux crises internationales. »



Cette année, ce prix est attribué aux "Programmes Thématiques de recherche (PTR)" suivants :

Premier Prix : 60.000.000 FCFA



PTR - Pharmacopée et Médecine Traditionnelles Africaines

Projet : plateforme de recherche et de l'innovation pour la production et la commercialisation de médicaments à usage humain et vétérinaire, issus de la pharmacopée africaine.



Deuxième prix : 25.000.000 FCFA



PTR- Gouvernance et Développement

Projet : l'Afrique à hauteur du monde. Savoirs endogènes, innovations technologiques et résilience.

La cérémonie de remise de prix aux lauréats s’est tenue en marge de la cérémonie de l’inauguration de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio.