Burkina Faso : Les Généraux Diendéré et Bassolé condamnés à 20 ans et 10 ans ferme

L'ex chef du régiment de la sécurité présidentielle sous Blaise Compaoré vient d’être condamné par un tribunal militaire de Ouagadougou, à 20 ans de prison ferme. Il est reconnu coupable d'attentat, de meurtre, coups et blessures volontaires et d'incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline. La trahison n'a pas cependant été retenue contre lui, rapporte la presse burkinabè.



Ce qui n'est pas le cas pour le Général Djibril Bassolé, lui aussi jugé pour son implication dans la tentative de coup d'Etat de 2015, ayant fait suite au départ de Blaise Compaoré du pouvoir. Pour ce qui le concerne, il a écopé de 10 ans de prison ferme.



Outre ces deux caciques de l'ancien régime, quatre autres personnes, ont été condamnées à des peines diverses. L’adjudant Chef Badiel Eloi, a pris 19 ans ferme tandis que le Colonel Bamba Mamadou écope de 10 ans ferme. La même peine est infligée à Minata Guelware alors que l'adjudant Moussa Nebie dit Rambo a été condamné à 17 ans de prison.