Budget, politique agricole, accès à la santé et à l’éducation, lutte contre les inondations : IBP-Sénégal plaide pour les couches défavorisées !

C'est près de 500 milles jeunes et femmes qui sont formés et mises à niveau sur les questions relatives à leurs droits sur la santé, l'éducation, les changements climatiques, l'accès à l'assainissement, sur la lutte contre l'inondation, depuis la mise en service de l'Ong International Budget Partnership Sénégal (IBP-Sénégal) en 2017.



Cette organisation qui travaille sur les questions d'inclusion citoyenne en utilisant le budget et les politiques publiques comme moyen de renforcement de groupes notamment ceux marginalisés, touche essentiellement deux plans de l'action publique notamment la fiscalité pour la rendre plus juste, plus équitable et les dépenses publiques. "Notre objectif, c'est de faire en sorte que les budgets publics et les ressources publiques soient un reflet des besoins des citoyens globalement et des citoyens les plus défavorisés plus spécifiquement", a précisé Maleine Niang, directeur de l’ONG International Budget Partnership-Sénégal (IBP), poursuivant que l'idée qui soutient l'utilisation des ressources publiques, "c'est que la fiscalité est quelque chose à laquelle tout le monde doit participer, tous les citoyens selon leur secteur d'activité, selon leur forte consommation vont être des personnes qui vont contribuer aux ressources nationales aux ressources publiques", a-t-il expliqué.



Aussi, souligne le manager pays de l’ONG IBP-Senegal, "Nous travaillons également à renforcer les capacités des organisations des jeunes à porter leur plaidoyer pour leur inclusion dans la politique agricole. Dans le secteur de la santé, nous comptons redresser la carte sanitaire. Aujourd'hui, dans le secteur de la santé nous appuyons le dialogue de la gouvernance sur la gestion de la santé, de la reproduction et de la santé primaire", dit-il, ajoutant qu'ils ont un portefeuille actif de 24 organisations que IBP accompagne...