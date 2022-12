Budget 2023 du MPEM : Le fort plaidoyer de Souleymane Ndoye pour les pêcheurs de Rufisque.

À l'entame de son propos lors du vote du projet de budget du MPEM, le député Souleymane Ndoye a félicité le président de la République Macky Sall pour “son engagement dans le secteur de la pêche par la mise en place de plusieurs programmes, notamment la subvention des moteurs, le programme des géolocalisation des pirogues et aussi le programme de modernisation des aires de transformation entre autres... “ Cependant, le responsable politique de Rufisque n'a pas manqué de porter la plaidoirie des acteurs maritimes du département de Rufisque. Parmi ces revendications on peut citer la transformation du Quai de pêche qui se trouve à Yène en port de pêche artisanale, alors que dans le cadre du subventionnement des moteurs, il y a plus d'une quarantaine de dossiers de jeunes rufisquois qui sont en souffrance, ainsi que le dragage de l'embarcadère de Rufisque qui est un vieille doléance, tout comme le financement des acteurs pour faciliter leurs conditions de travail...