Bounkiling : Le ministre de la Femme injecte 226.333.453 francs pour la construction et l'équipement de la maison de la femme, la mise en place d'une ligne de crédit d'un montant de plus d'un demi milliard sur trois ans.

Dans la deuxième étape de sa visite de travail dans la région de Sédhiou, Mme le ministre s'est rendue à Bounkiling où elle a rencontré les organisations féminines du département. Ndèye Saly Diop a annoncé plusieurs projets que son ministère compte y réaliser.

Des projets qui faciliteront l'autonomisation des femmes et le développement des activités productives. Des projets qui seront réalisés à travers le Programme d' Appui au Développement Social et Économique du Sénégal (PADESS). Il y a d'abord pour un coût de 226.333.453 francs, la construction et l'équipement de la maison de la femme.

Il est prévu également la mise en place d'une ligne de crédit d'un montant de plus d'un demi milliard sur trois ans dont 104.689.942 francs pour l'année 2019 dans le cadre du Padess.



Le département de Bounkiling a bénéficié d'un financement immédiat de 80 millions francs Cfa mobilisé à travers le fonds national de l'entrepreneuriat féminin.

À travers ce financement, Mme le Ministre espère l'émergence de 49 unités économiques pour l'entrepreneuriat au profit des jeunes femmes et des filles des 14 communes du département. Les projets retenus portent sur le maraîchage et l'aviculture.

Le ministre a mis à la disposition des femmes, un lot d'équipement de production et d'allègement des travaux des femmes du département, avant de prendre congé d'elles sous les rythmes du Diambadong...