Boulaye Dia : « J’espère marquer beaucoup de buts pour créer de la joie! »

L’attaquant international sénégalais entend faire une bonne saison en Serie A avec le Salernitana où il vient d’être prêté par Villarreal pour une saison avec option



Boulaye Dia (25 ans) a donné sa première interview sur le site officiel du club. Le champion d’Afrique a d’ores et déjà apprécié les installations de même que le projet de jeu tout en espérant aider ses coéquipiers à rester dans l’élite italienne…

« J’ai de bonnes sensations. Je suis arrivé ici hier (mercredi 17 août), là c’est la première fois que je visite le centre, je vois qu’il y a de bons terrains, de bonnes installations, il y a de quoi faire une bonne saison et s'entraîner tous les jours. »



« Je vais faire mon maximum possible et marquer des buts et aider l’équipe à atteindre ses objectifs et ensuite atteindre mes objectifs personnels. »

« Je ne me fixe pas de limites, je n’aime pas me donner des chiffres parce qu’une fois cet objectif atteint on peut se déconcentrer. Donc je préfère me fixer le plus de buts possibles et marquer à chaque match. »