Boubacar Camara : « Comment le pouvoir a manipulé le fichier électoral pour invalider nos parrainages »

Le candidat du mouvement FIPPU est dans tous ses états après l’invalidation par le Conseil constitutionnel de plus de 25 000 des parrainages qu’il avait déposés pour espérer participer à la présidentielle. Boubacar Camara accuse le pouvoir d’avoir manipulé le fichier électoral pour arriver à ses fins, c’est à dire mettre hors course des candidats.

Selon l’ancien Directeur des Douanes, les « magouilles » du pouvoir ont consisté à retirer des personnes du fichier électoral afin de compromettre la chance de potentiels challengers de Macky Sall.

Assurant que ses parrainages ont été collectés de façon régulière, il n’entend pas se laisser faire. Dans cette logique, il annonce les couleurs et fait savoir que l’opposition regroupée au sein du Front national de résistance ne reconnait plus le parrainage comme condition de participation aux élections.