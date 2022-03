Bolloré annonce céder à MSC ses activités logistiques en Afrique pour 3738 milliards de Francs CFA

Le groupe Bolloré a annoncé jeudi être parvenu à un accord avec l'armateur italo-suisse MSC en vue de la cession de ses activités logistiques en Afrique, branche emblématique du groupe pour 3738 milliards de francs CFA, montant proposé initialement fin décembre par MSC.



L'annonce intervient alors que la période de négociations exclusives entre les deux groupes arrivait à sa fin pour cette activité qui concerne plus de 20 pays sur le continent africain, notamment un réseau de seize concessions portuaires, des entrepôts et des hubs routiers et ferroviaires.