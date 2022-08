Birame Soulèye Diop sur la victoire YAW-WALLU à Thiès : "Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages!"

La tête de liste de l'inter coalition YAW-WALLU, Birame Soulèye Diop et ses alliés ont fait face à la presse pour remercier les thiesssois pour leur confiance au sortir des résultats provisoires. Lesquels, selon Birame Soulèye Diop, montre que l'inter coalition YAW-WALLU est largement devant le BBY dans le département de Thiès. Après avoir remercié les responsables dans chaque commune et ses partisans d'y avoir cru et d'avoir battu campagne contre vents et marées, Birame Soulèye Diop soutient que "sur les 11 communes, YAW-WALLU a 68.292 voix, tandis que BBY a obtenu 54.477 voix. Il ne reste que quatre communes.

À Ngoundiane (BBY 3.042; YAW-WALLU 1.717); Notto (BBY 5.765; YAW-WALLU 4.259); Ndiéyène Sirah (BBY 3555; YAW-WALLU 2.688) ; Keur Moussa (BBY 4.153; YAW-WALLU 7.623). Si on fait le cumul YAW-Wallu a 84.579 voix et le BBY 70.590 voix. Nous les avons devancé de plus de 14.000 voix", informe-t-il. Pour dire selon lui, que l'inter coalition a remporté largement ces législatives dans la cité du rail. Magnifiant le soutien de ses alliés, il dira : "ils ont été illégalement sortis des listes, mais ils ont légitiment assuré leur leadership". Avant de rappeler : "Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages". Pour l'administrateur du parti Pastef, "leur principal objectif, c'est de restaurer les nobles vertus et valeurs du département de Thiès". Poursuivant, le leader de YAW-WALLU est revenu sur l'achat de conscience lors de la campagne. "Beaucoup d'argent a été distribué dans les marchés, le jour du scrutin pour acheter la dignité des Thiessois. Mais, qu'ils sachent que le citoyen Thiessois est incorruptible", avise-t-il. Et d'ajouter : " Gaayi dagnioo Mbarane BBY, lekk sen khaliss ba noppi voté dji fénène, yéna taay".