Birame Soulèye Diop : « La volonté du Sénégal, c’est d’atteindre 40% de mix énergétique »

À l’occasion de l’atelier de restitution sur le financement des solutions solaires pour les ménages au Sénégal, présidé ce matin par le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Mr Birame Soulèye Diop, la question de la transition énergétique durable et inclusive à un coût abordable, a été au cœur des discussions. Mais devant la presse, Birame Soulèye Diop a été interpellé sur le mix énergétique et l’objectif du Sénégal pour atteindre un pourcentage considérable.

« Nous sommes à l’an zéro de l’exploitation du pétrole et du gaz. On ne peut pas dire, comme les autres pays qui sont à un niveau de développement industriel considérable, que nous n’allons pas utiliser notre pétrole et gaz.

Le choix de l’État du Sénégal, c’est de tirer profit de toutes les ressources disponibles y compris les énergies renouvelables », indique le ministre de l’énergie.



À en croire Birame Soulèye Diop, le Sénégal s’est positionné en acteur primordial de la réalisation du mix énergétique. D’ailleurs, nous sommes actuellement à 30% en Afrique et sans exagération, le Sénégal est l’un des pionniers en la matière. « L’ambition du gouvernement est d’atteindre l’objectif de 40%. Si nous aurons la possibilité de faire plus d’ailleurs, nous le ferons. Notre objectif est de permettre à l’enfant qui se réveille à Dakar et qui a accès à l’énergie, puisse en disposer de manière équitable avec celui qui se trouve au fin fond des villages lointains du Sénégal. Cette volonté d’équité nationale en renonçant à des énergies, ne peut se faire qu’en faisant recours au mix énergétique », a t-il répondu.