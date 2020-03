Bilan d’étape du projet Safe City : les résultats présentés au Ministre de l’Intérieur

Composante majeure du programme Smart Sénégal, le projet Safe City est exécuté depuis 2019 par l’Agence De l’Informatique de l’Etat avec une implication active des Forces de Défense et de Sécurité. Il vise essentiellement à améliorer la sécurité publique par la mise en place d’un réseau de vidéosurveillance intelligent (IVS) à Dakar, Thies, Saly, Touba, Saint-Louis et Kaolack.

Au cours de la rencontre, le Directeur général de l’ADIE a présenté les différentes réalisations et les perspectives pour l’achèvement du projet. M. Cheikh Bakhoum a communiqué au Ministre de l’Intérieur les chiffres concernant les caméras déjà installées. Il s’agit de 473 caméras sur les 500 prévues. Ces caméras sont dotées d’un système solaire capable de tenir sur une période d’au minimum 10 ans. En outre, il est prévu un logiciel d’analyse des données collectées. Les caméras sont également interopérables avec le système du Ministère de l’Intérieur.

Les Forces de Défense et de Sécurité sont également dotées de téléphones portables intelligents avec la technologie eLTE pour faciliter leurs interventions, avec une communication sur un réseau sécurisé. En effet, elles pourront filmer les incidents, échanger des images et vidéos sur le terrain et faire de la géolocalisation en temps réel.

Pour une coordination des opérations sur le terrain, le projet va mettre en place quatre centres régionaux de commandement et un centre national de commandement. D’ailleurs le Ministère de l’Intérieur a décidé de mettre sur pied un comité interministériel composé de la Police, la Gendarmerie, le Samu, les Sapeurs-pompiers entre autres, afin de rendre opérationnel le Centre national de commandement.

M. Aly Ngouille Ndiaye a globalement apprécié les travaux et réalisations déjà effectués.