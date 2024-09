Bilan À Mi-Parcours : Des milliards injectés dans le volet culturel et sportif de la mairie de Dakar, selon Barthélémy Dias

Lors de la présentation de son bilan à Mi-Parcours, ce jeudi 5 septembre, le maire de Dakar Barthélémy Dias n’a pas oublié le volet culturel et sportif.



Au titre des réalisations, la ville de Dakar a un programme de restructuration de 19 centres socio-culturel de de Dakar, une subvention cumulée de 1 milliards 150 millions de FCFA répartie entre la maison des cultures urbaines de Ouakam, le fonds d’appui aux initiatives culturels privés, la création de start-up et de projet numérique dans le cadre de Dakar Ville créative, le projet d’écriture de l’histoire générale du Sénégal et diverses subventions.



S’agissant de la politique sportive ,le montant des subventions s’élève à un milliard 885 millions de FCFA. Au moment oû le Sénégal s’apprête à organiser les jeux olympiques de la jeunesse, Barthélémy Dias a profité de la tribune pour lancer un appel à l’Etat du Sénégal et particulièrement au comité national olympique, sportif sénégalais et à tous les acteurs dans le cadre de l’organisation des jeux olympiques d’avoir la responsabilité de se faire respecter, de se faire écouter et surtout de travailler ensemble. En terme plus clair , la ville de Dakar a décaissé 1 milliards 885 millions des subventions en ODCAV, aux ligues et fédérations ainsi qu’au conseil départemental et régionale de la jeunesse de Dakar, la mise à disposition d’équipements sportifs aux ASC et Clubs de la capitale ,la construction et l’aménagement du stade municipal de Grand-Yoff avec la pose d’un gazon synthétique pour un coût de 600 millions de FCFA ,le complexe sportif et d’hébergement de Grand-Yoff d’un montant de 500 millions de FCFA . Le terrain à gazon synthétique pour un montant de 200 millions de FCFA dans la commune de Cambérène ,un terrain à gazon synthétique pour un montant de 200 millions de FCFA dans la commune de Dieuppeul-Derklé Castor, la réhabilitation du terrain synthétique de la commune de Mermoz-Sacrée cœur particulièrement dans le quartier de Baobab. La place des cultures urbaines de Dakar pour un montant 385 millions dans la commune de Grand -Yoff, communément appelée le Skate Park.