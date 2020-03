Bignona / 237 flacons de gel hydro-alcoolisés de fabrication artisanale saisis.

Depuis l’avènement de la pandémie du Covid-19, les services déconcentrés du ministère du Commerce font des saisies de produits fabriqués artisanalement : des gels hydro-alcoolisés. Après la banlieue dakaroise la semaine dernière, c’est au tour du service départemental de Bignona de mettre la main sur une quantité de 237 flacons de gel hydro-alcoolisé de fabrication artisanale.

Joint par téléphone, le commissaire régional au commerce, Mr Ousmane Kâ, confirme que « c’est 237 flacons de gel hydro-alcoolisé qui sont saisis », mais le seul hic qui se pose, c’est qu’il y a d’autres qui circulent dans le commerce et vendus à la sauvette. Mais, 5 personnes sont arrêtées par la gendarmerie qui a ouvert une enquête pour cerner cette bande de malfrats et saisir le restant qui est vendu à la sauvette. Ces gels sont fabriqués à Bignona et Kafountine.