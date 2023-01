Benno de Matam : L’UCS d'Abdoulaye Baldé fustige sa non implication effective dans ses activités et interpelle le chef de la coalition

Le parti d’Abdoulaye Baldé dans le département de Matam est dans tous ses états. C’est le coordinateur régional dudit parti est monté au créneau pour fustiger leur non implication par certains responsables de l’Apr. « Nous attirons l’attention des responsables de la coalition Benno book Yaakaar dans la région de Matam et du département en particulier, que l’UCS est très présente dans le département. L’UCS demande son implication dans tout ce qui touche la coalition, même si l’UCS n’a pas encore donné sa position par rapport à la candidature du président Macky Sall. L’UCS exige son implication dans toutes les activités de Benno dans le département et la région de Matam », dénonce Me Sally Mamadou Thiam, coordonnateur régional de l’UCS à Matam et 2ème adjoint au maire de Ourossogui. Un coup de gueule qui s’adresse au coordonnateur départemental de la coalition qui, à l'en croire, n'est pas au courant de cet ostracisme que l’UCS subit. « À l’image de son SG, l’UCS est un grand parti et est bien représenté dans tout le territoire national. La preuve, je ne suis pas adjoint au maire par hasard », dit-il.







La goutte qui a fait déborder le vase selon le coordonnateur de l’UCS de la région de Matam, réside dans le fait que « hier dimanche, une réunion allait être tenue ici à Dakar en mon absence parce que c’est aujourd’hui qu’un responsable que j’ai contacté m’a informé que ladite réunion n’a pas été tenue. Et je ne dois ni confirmer ni infirmer la tenue d’une rencontre le week-end prochain », regrette Me Thiam.







Toutefois, l’avocat inscrit au barreau de Dakar a salué le discours fondé d’espoir du président de la République pour l’année 2023. « Le président a abordé de belles perspectives pour notre pays dans les domaines de la santé, de l’éducation, dans le domaine social notamment à travers l’augmentation aussi bien du montant que du nombre d'allocataires des bourses de sécurité familiale… », soutient-il au bout du fil.