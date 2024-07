Bassirou Diomaye Faye aux lauréats : « Vous faites ma fierté personnelle »

La journée de l’excellence a été célébrée, ce mardi 30 juillet 2024, au grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Sous la présence effective du président de la République et de son premier ministre, des lauréats ont été primés en reconnaissance de leurs efforts fournis dans l’éducation.



Dans son discours, le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye a réitéré son engagement de diversifier les formations pour une éducation plus inclusive et de qualité. Devant l’auditoire, le chef de l’Etat estime que l’éducation des enfants et des jeunes en situation de handicap est une priorité nationale. Voilà pourquoi, il est de leur devoir de « construire de nouveaux instituts spécialisés et renforcer le système des assistants de vie scolaire tout en mettant au norme toutes les infrastructures »



En outre, son excellence Bassirou Diomaye a manifesté sa volonté d’intégrer les langues nationales dans les écoles. « Mesdames et messieurs, mettre l’école au service de la souveraineté nationale, c’est aussi poursuivre l’intégration des langues nationales dans notre système éducatif. Les expérimentations en cours dans le cadre du modèle harmoniser l’éducation bilingo- Sénégal seront capitalisées en vue de mettre ses langues au cœur du dispositif d’enseignement », annonce-t-il.



Par ailleurs, « l’évaluation du système éducatif en cours permettra une mise en adéquation des programmes avec les réalités, les enjeux du moment et les besoins de l’économie nationale. C’est dans cette perspective que j’ai instruit de renforcer le rôle et la place de la faculté des sciences et techniques de l’éducation et de la formation Fastef et de l’UFR des sciences et de l’éducation la formation et du sport ainsi que les écoles nationales de formation d’instituteurs en vue de l’amélioration continu de la qualité des enseignants », poursuit-il.



Avec comme parrain, le professeur Mamadou Sangaré, le chef de l’Etat a invité les lauréats à s'inspirer de son brillant parcours. « Vous devez, comme lui, persévérer dans le culte de l’effort et de l’excellence pour être respecté parmi les meilleurs. Vous vous êtes bien distingués parmi tous les élèves du Sénégal et je tiens à vous féliciter chaleureusement. Vous faites ma fierté personnelle ».



Toutefois, il a exhorté ses lauréats à cultiver l’esprit patriotique car la nation toute entière place beaucoup d’espoir en vous pour continuer à rayonner. Le flambeau est entre vos mains et nous sommes conscients que votre éducation n’a pas de prix. Car, seule une éducation de notre jeunesse nous garantit un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. Ensemble, continuons d’investir et de nous investir dans l’éducation pour un Sénégal meilleur. Vive le Sénégal, vive l’Afrique ».