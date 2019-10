Basket Féminin / Mborika Fall annonce son départ : « J’ai décidé d’arrêter avec le DUC… »

« Je suis au DUC depuis 5 ans, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments difficiles. J’ai aussi vécu des moments de bonheur et de tristesse, mais quand les moments de bonheur prennent le dessus, il faut savoir partir », avait-elle déclaré.

Mborika Fall de rajouter que cette décision a été murie depuis un bon moment « C’est pourquoi j’ai décidé d’arrêter ma collaboration avec le DUC à la fin du championnat. Ça permettra aux autres coaches de venir découvrir le Dakar université club. Jai murement réfléchi avant de prendre cette décision, je pense que c’est ce qu’il y a de mieux pour le DUC et moi. Si j’ai une nouvelle offre je m’engagerai, au cas contraire je prendrai une année sabbatique. » Toutefois elle n’a pas donné les détails qui ont conduit à cette séparation…