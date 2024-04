Bargny / Protestation contre l'installation des industries polluantes : Les femmes transformatrices lancent un appel aux autorités

Les habitants de Bargny sont plus que jamais déterminés à lutter contre l'implantation d'une deuxième cimenterie dans cette localité. Les milliers de personnes qui vivent depuis des années sous un couvercle de pollution aux particules fines à cause de la présence des industries polluantes, notamment la cimenterie Sococim industrie et une centrale à charbon, bénéficient désormais de l'appui du député Guy Marius Sagna.



À en croire la présidente des femmes transformatrices de poisson du site « KHELCOM » situé à Bargny qui a accueilli le député, les populations de ce village situé à 35 Kilomètres de Dakar sont en danger. "Nous femmes transformatrices de Bargny, nous sommes toujours au devant de la scène pour lutter contre ces installations. Les nouvelles autorités doivent venir en aide aux habitants. Auditionner surtout ces industries polluantes pour voir comment elles ont fait pour avoir l'argent qu'il gaspillent dans les communautés", a réclamé Fatou Samba.



Pour sa part, l'activiste et député à l'assemblée nationale, Guy Marius Sagna, dit avoir écouté les récriminations des femmes transformatrices, leurs difficultés et leurs aspirations. "L'activité de ces femmes est menacée par rapport à la présence de la centrale à charbon qui n'aurait jamais dû être montée ici où les populations sont déjà victimes de la présences de la sococim, du port minéralier, etc...", a-t-il estimé, poursuivant que ces femmes ont résisté pendant des décennies. Ainsi, poursuit le député, "maintenant, elles placent leurs espoirs en ce nouveau régime. Je suis venu pour les écouter, mais aussi pour faire part de leur cas à l'Assemblée nationale. Et je prends l'engagement que je vais respecter dans les prochaines heures d'interpeller et d'informer le nouveau gouvernement par rapport à cette situation aux conséquences dramatiques sur leur santé et sur le plan foncier", a promis Guy Marius Sagna qui n'exclut pas de déposer une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour savoir les conditions dans lesquelles cette centrale à charbon a été installée dans la zone et tout l'accaparement foncier que l'on note à Bargny...