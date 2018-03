Barça : Valverde sent des progrès, une bonne relation avec Messi... Ça va de mieux en mieux pour Dembélé !

En début de mois encore, Ousmane Dembélé inquiétait au FC Barcelone. En plus d'un niveau de jeu décevant depuis son retour de blessure, l'ailier de 20 ans était critiqué pour sa supposée mauvaise hygiène de vie. Mais le Tricolore a sensiblement rectifié le tir au cours de ses dernières sorties. De mieux en mieux intégré au jeu des Blaugrana, l'ancien Rennais vient d'enchaîner trois titularisations consécutives toutes compétitions confondues. Et après avoir enfin ouvert son compteur but contre Chelsea (3-0) mercredi dernier en Ligue des Champions, le Français a adressé une nouvelle passe décisive à Lionel Messi dimanche face à l'Athletic Bilbao (2-0).



Valverde satisfait



Auteur de 4 offrandes en 9 matchs de Liga cette saison, le natif de Vernon aurait même pu améliorer son total si Paulinho n'avait pas trouvé le poteau sur un de ses services. Après avoir répété la semaine dernière qu'il attendait encore plus de lui, l'entraîneur des Catalans, Ernesto Valverde, a cette fois préféré souligner les étapes déjà franchies par sa recrue estivale. «Il a franchi des paliers importants ces dernières semaines», a fait remarquer le technicien en conférence de presse d'après-match. «C'est un joueur qui a des qualités immenses, je pense qu'il a encore beaucoup de marge de progression. Il vient d'un autre football et ici il est conditionné par notre manière de jouer, le positionnement de Leo (Messi) ou Luis (Suarez) qui le contraignent à jouer davantage comme un milieu et il doit s'habituer.»



Poursuivre sur sa lancée en Bleu et une complicité grandissante avec Lionel Messi



Symbole de l'intégration de plus en plus aboutie du Tricolore : son entente avec Messi sur le terrain comme en dehors. Après sa passe décisive pour le Français mercredi, l'Argentin lui avait sauté dans les bras.

Dimanche, la Pulga a remis ça après l'offrande de Dembélé. Pour concrétiser ce regain de forme, il ne reste plus qu'au Français à trouver la faille en Liga. Après avoir buté de près sur Kepa Arrizabalaga en début de match dimanche, l'ancien joueur du Borussia Dortmund devra encore patienter, au moins jusqu'au 31 mars et au choc de la 30e journée face au FC Séville. D'ici-là, le jeune talent tentera de continuer à engranger de la confiance en Bleu à l'occasion des matchs amicaux contre la Colombie (23 mars) et la Russie (27 mars).