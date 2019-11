Baptême : Balla Gaye II et Boury Bathily ont célébré leur troisième enfant ce samedi, à Guédiawaye

Le Lion de Guédiawaye Balla Gaye II est papa pour la troisième fois. Et, c'est ce samedi à Guédiawaye, dans son quartier, que le fils de double Less a célébré le baptême de sa fille. Une cérémonie à la sénégalaise, empreinte de sobriété et placée sous le sceau de la tradition musulmane. Mais également, un rassemblement convivial et chaleureux comme le veut la légendaire "Teranga" sénégalaise. Plusieurs lutteurs et proches de Balla Gaye II étaient de la partie ce samedi matin pour assister au "Toudd" (Le choix du prénom pour le nouveau-né.) En attendant d'en savoir un peu plus, Dakaractu vous propose ces premières images de la cérémonie...