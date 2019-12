Ballon d’or 2019 : Les résultats auraient fuité… Sadio Mané, 5e au classement final.

C’est le plus prestigieux des trophées individuels. 33cm de hauteur qui récompense le meilleur footballeur de la planète sur l’année civile. Ce lundi soir, peu après 20h 30, le nom du 64e Ballon d’Or de l’histoire sera distillé au théâtre du Châtelet, à Paris.



Comme d’habitude, chaque année à l’approche de la cérémonie officielle, quelques fuites concernant l’heureux élu se sont déjà propagées dans les médias depuis quelques semaines maintenant. La dernière en date remonte à ce dimanche et provient de Sport Mediaset, qui révèle selon lui le grand gagnant : Lionel Messi. Le média italien n’en est pas resté là, il a aussi dévoilé le top 10.



On retrouverait ainsi Virgil Van Dijk à la seconde place du classement, tandis que Mohamed Salah clôturerait un podium faisant la part belle à Liverpool, champion d’Europe en titre. Sadio Mané, qui fait partie des grands favoris, figurerait lui seulement à la cinquième place, derrière Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur de la récompense. Alors que le premier Français, Kylian Mbappé, pointerait lui au 7e rang.







