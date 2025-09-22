Ballon d'Or : Donnarumma remporte le trophée Yachine du meilleur gardien

Le gardien Gianluigi Donnarumma, artisan majeur du premier sacre du PSG en Ligue des champions la saison dernière, a gagné lundi le trophée Yachine du meilleur gardien lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2025.



Parti cet été de Paris, l'Italien qui a signé à Manchester City remporte pour la deuxième fois ce trophée à 26 ans et succède à Emiliano Martinez, gardien d'Aston Villa.



En 2021, il avait remporté ce trophée après avoir été élu le meilleur joueur de l'Euro avec l'Italie, championne d'Europe.



A Paris, son mandat de quatre ans s'est achevé sur un titre historique pour le PSG en Ligue des champions.



Le gardien a été l'un des grands artisans de cette conquête avec des parades décisives, que ce soit pendant la séance de tirs au but contre Liverpool en huitièmes de finale ou en demi-finale retour face à Arsenal.



Régulièrement sous le feu des critiques depuis son arrivée au PSG en 2021, tant pour ses sorties aériennes hasardeuses que pour l'inconstance de son jeu au pied, un secteur clé dans le jeu prôné par Luis Enrique, Donnarumma semblait avoir clos le débat autour de son poste, dans un club où les gardiens ont défilé depuis l'arrivée des Qataris en 2011.



Mais, après l'échec des négociations entre son entourage et le club parisien, il a finalement été invité à partir du PSG, remplacé par le Français Lucas Chevalier.

