Ballon d’Or 2019 : Lionel Messi sacré pour la sixième fois de l'histoire

Messi a remporté son 6e Ballon d'Or. Et à la fin, c'est Lionel Messi qui gagne ! Comme pressenti depuis quelques jours, l'attaquant du FC Barcelone a remporté le Ballon d'Or 2019, ce lundi, à Paris. Un sixième sacre dans sa carrière, le premier depuis 2015, qui en fait le joueur le plus titré de l'histoire devant son grand rival Cristiano Ronaldo, quintuple lauréat.







Un bilan individuel fou, moins impressionnant collectivement







Un retour sur le toit du monde qui fait grincer les dents de certains, mais sur les terrains, le génie albiceleste a, au moins au niveau des statistiques, une nouvelle fois été irrésistible.







En 54 matchs toutes compétitions confondues, La Pulga a trouvé le chemin des filets à 46 reprises, talonnant de peu le meilleur buteur mondial actuel, Robert Lewandowski (50). Messi s'est également distingué avec 19 offrandes depuis le début de l'année civile.







Meilleur buteur, passeur et joueur de Liga, meilleur buteur de la C1 et vainqueur du Prix The Best, le natif de Rosario a clairement fait parler la poudre. Mais nombreux sont ceux qui mettront en avant son palmarès collectif peu étoffé sur les douze derniers mois. Il faut dire qu'en dehors de la Liga, Messi remporté aucun titre majeur.







Malgré un match aller énorme (3-0), avec un coup franc magique dans la lucarne d'Alisson, le Sud-Américain n'a pu empêcher la déroute du Barça contre Liverpool (0-4), en demi-finales de la Ligue des Champions. Battu en finale de la Coupe du Roi par Valence (1-2), Messi a connu une Copa America très difficile avec une défaite en demi-finale face au Brésil (0-2), mais surtout avec des performances peu glorieuses tout au long de la compétition.