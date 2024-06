Baisse des prix des denrées : « C’est un soulagement pour le peuple sénégalais » ( Cheikh Diop, maire de Pikine Ouest)

Dans un contexte marqué par la conjoncture internationale, le Sénégal est préoccupé par le soutien aux ménages qui passe par la réduction des prix de premières consommations. La semaine dernière, le gouvernement du Sénégal a décidé d’alléger le panier de la ménagère qui passe par la réduction du riz, de l’huile du pain. Il est par ailleurs prévu des concertations sur le loyer et d’autres denrées. Des initiatives que le maire de la commune de Pikine Ouest a magnifié à l’occasion de l’entretien avec Dakaractu.



À en croire le maire Cheikh Diop, « ces actes posés par l’actuel régime sont à saluer surtout dans ce contexte difficile et où, le gouvernement a hérité d’un pays qui est à refaire ». Le slogan du « Jub Jubël Jubënti » est bien en marche selon l’édile de la commune de Pikine et responsable politique de Pastef qui s’est emparé de la commune des mains de Benno Bokk Yakaar. « Nous devons encourager le gouvernement à poursuivre ce travail qui déjà rassure. À notre niveau, exactement dans la commune de Pikine Ouest, nous sommes engagés à porter ce changement dans la pratique de tous les jours » rassure le maire, élu sous la bannière de Yewwi Askan Wi.