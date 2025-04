Baisakhi à Dakar : L’Inde appelle le Sénégal à explorer ses trésors culturels, médicaux et technologiques

Son Excellence Dinkhar Asthana, ambassadeur indien à Dakar, a marqué la célébration du Nouvel An traditionnel indien « Baisakhi » par un discours puissant qui allie culture, diplomatie et innovation. Mouhamed Kane a traduit son discours en français, mettant l'accent sur l'importance de cette fête symbolique célébrée le 13 ou 14 avril, qui représente un moment de bonheur, d'abondance et de renaissance à travers toute l'Inde. Cependant, plus qu'une simple célébration, l'ambassadeur a aussi mis en lumière une Inde moderne, inventive et axée sur le futur.







Un des points culminants de sa présentation fut la révélation de WAVES 2025 (World Audio Visual and Entertainment Summit), un rassemblement d’importance internationale qui aura lieu du 1er au 4 mai 2025 à Mumbai. Ce sommet vise à rassembler tous les acteurs mondiaux de l'industrie des médias et du divertissement, dans une convergence singulière d'idées, de technologies et de cultures. Cette initiative, appuyée par le gouvernement indien, se présente comme une plateforme stratégique destinée à stimuler les collaborations, l'innovation et les investissements dans un domaine en forte croissance.







L'ambassadeur a également loué les attraits touristiques de l'Inde, un pays aux mille visages, regorgeant de paysages diversifiés, de traditions séculaires et de disciplines de bien-être telles que le yoga et l'ayurveda. Il a mis en évidence le potentiel considérable du tourisme médical et de la spiritualité, qui séduit un nombre grandissant de touristes cherchant un sens et des soins globaux. Une exposition a offert l'opportunité d'explorer la diversité extraordinaire de l'Inde, allant de l'Himalaya au Kerala, avec un détour par le Rajasthan et Goa.







L'importance du lien culturel entre le Sénégal et l'Inde a été fortement soulignée. Bollywood possède une place significative dans la culture sénégalaise, tout comme les traditions de textile et certaines similitudes linguistiques entre les langues sénégalaises et des langues indiennes anciennes telles que le tamoul. Les deux pays, au-delà de leurs relations diplomatiques amicales, ont une longue tradition d'échanges culturels et commerciaux. Ils partagent des valeurs communes comme la téranga et le principe indien Atithi Devo Bhava (« l'invité est Dieu »), témoignant ainsi d'une proximité humaine.







Pour conclure, l'ambassadeur a adressé un appel passionné aux Sénégalais afin de voir l'Inde sous un autre jour : au-delà des stéréotypes touristiques, comme une terre de cœur, de bien-être et de spiritualité. Il a exhorté les professionnels du tourisme locaux à concevoir des itinéraires spécialisés en direction de l'Inde, affirmant que « l'Inde propose pratiquement tout ce que l'on recherche ailleurs, à un tarif abordable ». Une soirée pleine de couleurs, de délices et de promesses d'interactions profondes entre deux nations unies par le passé et l'avenir.