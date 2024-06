Baïdy AGNE, président du CNP: « Notre responsabilité est de payer l’impôt, mais l’Etat doit accompagner… »

Lors de la conférence de presse en prélude des assises des entreprises prévues le les 27 et 28 juin prochain, le président du conseil national du patronat a répondu à certaines questions d’actualité notamment, celle de la fiscalité. Le paiement d’impôts par les entreprises de presse a été agitée ces derniers jours depuis la récente sortie du premier ministre Ousmane Sonko. Mais c’est généralement toutes les entreprises qui doivent s’acquitter de ce devoir selon d’ailleurs, Baidy Agne : « Nous disons toujours que c’est de la responsabilité des entreprises de payer l’impôt. Mais aussi, c’est la responsabilité de l’Etat de comprendre que ces entreprises peuvent être en difficultés » a-t-il indiqué lors de son propos liminaire devant les autres membres du patronat qui prépare la journée de ses entreprises qui entendent exposer les difficultés qu’elles rencontrent. Selon Baïdy Agne, il est attendu de la part de l’Etat , un accompagnement et des dispositions de soutien pour que ces entreprises puissent répondre aux exigences.







« Nous employons des gens, nous créons de la valeur… nous devons trouver des mécanismes pour élargir les mécanismes. Mais c’est également le rôle de l’Etat de mettre en place des mécanismes de soutien pour un environnement équilibré au bénéfice des entreprises et de tous les employés ».