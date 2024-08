Babacar Abba Mbaye, député Taxawu : « Ce qui se passe est la preuve que le Sénégal n’est pas une grande démocratie … »

Le député de Taxawu, Babacar Abba Mbaye n’apprécie pas le décret pris par le président de la République pour la dissolution du CESE et HCCT qui a fait l’objet d’une convocation des députés en session extraordinaire à l’Assemblée nationale ce jeudi 29 août 2024.



Selon le député du parti Taxawu, le contenu du texte est assez vide. « On nous parle de pragmatisme institutionnel, d’économie du coût et le fond du texte, c’est juste que le conseil économique et social a été supprimé, le haut conseil a été supprimé. Mais ce qu’on ne sait pas, c’est qu’est-ce que vous proposez. Ce qui se passe est la preuve que le Sénégal n’est pas une grande démocratie. Une grande démocratie, c’est une démocratie qui assure la stabilité de ses institutions. Dans toutes les grandes démocraties, les institutions ont assuré leur stabilité.



Aujourd’hui, on nous montre encore que ce qui se passe, c’est à chaque régime, ses institutions. Nous ne voulons pas des institutions du projet, nous voulons des institutions du Sénégal. D’où l’importance de voir vers quoi on va aller, qu’est ce qu’on va nous mettre en place comme institution et on va en discuter, on va débattre pour savoir: est ce que ce qui va arriver nous convient ou pas? Oui, il y a des débats par rapport à nos institutions. c’est une chambre des territoires qu’on peut améliorer. Le conseil économique social et environnemental, on peut l’améliorer dans son fonctionnement, dans le choix de ses membres. Mais aujourd’hui, venir simplement nous dire de les supprimer parce que c’est une manœuvre politique assez diabolique », a-t-il lâché.



Avant d’en déduire que « cela montre que le Sénégal n’est pas une grande démocratie et c’est assez regrettable. Aujourd’hui, le fait n’est pas d’être de Benno ou de voter contre ou pas. La question, c’est quel type d’institution on va nous ramener. Aujourd’hui, pour moi, oui, on peut changer nos institutions, oui on peut les améliorer mais qu’est ce que tu me proposes. On ne peut pas débattre alors que les gens oublient que nous avons un quinquennat, c’est très court et il faut qu’on aille vite sur certaines choses. Mais arrêtons avec ce débat de la dissolution ».



Dieynaba Agne