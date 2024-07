Baba Diao, le philanthrope s'est éteint

Affable et aimable, le philanthrope Baba Diao quitte ce bas monde la tête haute, après une longue période de lutte contre la maladie. Toute sa vie durant, il s'est consacré à ses activités sans tambour ni trompette. Son choix de vie: être le plus possible détaché des mondanités. Ces apparitions en public se comptent sur le bout des doigts. D'ailleurs, pour illustrer les articles de presse à lui consacrés, il n'y a que quelques rares photos (quasiment les mêmes). C'est dire qu'il avait adopté un mode de vie loin des paillettes et des strass.



La lumière ne l'a jamais attiré. toujours discret dans ses relations et ses affaires, Baba Diao est une leçon de vie pour la jeune génération. Sa vision du monde, sa façon d'être, la vie de ses entreprises, les anecdotes qu'il distillent, tout est délice...Il fait partie des hommes qu'il faut offrir en exemple aux jeunes générations. C'est une référence dans son domaine.



Son intelligence et son ouverture d'esprit étaient sans commune mesure. Baba Diao était capable de soutenir une discussion toute la nuit et ce sur tous les sujets qui touchent le pays mais surtout la vie. Malgré son influence, ses activités, sa présence dans les hautes sphères de décision, il faisait preuve d'une humilité qui frise l'insouciance.



Mathématicien émérite et capitaine d'industrie, Baba Diao est de ces personnes qui vous captivent dans les discussions. Il essaie toujours de résoudre les équations fussent-elles à plusieurs inconnues. Sa verve lorsqu'il retrace son parcours depuis le bas âge, l'éducation inculquée par un père cheminot et une maman protectrice... vous tient en haleine.



Tous ceux qui l'ont côtoyé, lui vouent un grand respect et retiennent de lui un homme sympathique et attentionné, toujours avide de connaissances... A Thiès son terroir, Baba Diao fait la fierté de tous. Philanthrope, il a toujours oeuvré pour le bien-être de ses semblables en venant en aide aux personnes démunies et autres indigents qui avaient croisé son chemin.



Trader et banquier, Baba Diao a longtemps tenu le haut du pavé dans le secteur du pétrole (son domaine de prédilection) avec son partenariat avec la SAR, notamment pour l'approvisionnement du pays. Malgré quelques difficultés à un moment donné de la vie de ses entreprises, il a su relever la tête grâce à ses excellentes relations avec les politiques (aussi bien opposition que pouvoir)...