BAC Général 2025 à Ziguinchor : 10 806 candidats répartis dans 32 centres d’examen

Le coup d'envoi de la session 2025 du Baccalauréat général sera donné ce mardi 1er juillet dans la région de Ziguinchor. Cette année, 10 806 candidats sont inscrits pour cet examen crucial.



Dans le détail, on note une présence féminine majoritaire, avec 6 262 filles contre 4 544 garçons. Ce phénomène, observé dans plusieurs régions du Sénégal ces dernières années, confirme une tendance récurrente.



La répartition par série met en évidence un déséquilibre prononcé : 9 799 candidats sont inscrits en série littéraire (L), tandis que seulement 1 007 se présentent en série scientifique (S). Cette statistique souligne une forte orientation vers les lettres et les sciences humaines à Ziguinchor, au détriment des filières scientifiques.



L'édition 2025 compte également 1 803 candidats libres, témoignant de l'importance du Baccalauréat pour ceux qui poursuivent leur formation en dehors du système scolaire traditionnel ou qui souhaitent reprendre leurs études.



Les épreuves se dérouleront dans 32 centres d’examen répartis sur l’ensemble du territoire régional, supervisés par 38 jurys mobilisés pour garantir la régularité et le bon déroulement des examens.



Le BAC 2025 représente une étape charnière pour des milliers de jeunes de la région qui aspirent à accéder aux études supérieures.