BABA GARAGE - Manifestation pour le bitumage du tronçon Bambey/Baba Garage/Mékhé

Les populations de Baba Garage ont déroulé ce dimanche, une manifestation sous forme de récital de Coran pour exiger le bitumage du tronçon Bambey/Baba Garage/Mékhé.

Imams, chefs de village, responsables politiques, jeunes de toutes obédiences politiques ont ainsi tenu à manifester leur colère face au retard accusé dans la matérialisation des engagements pris cumulativement par les Chefs d'État qui se sont succédé à la tête de ce pays. Face à la presse dimanche, le porte-parole des jeunes a dénoncé cette situation.



''Le Président Macky Sall a promis récemment de bitumer ce tronçon. Cette promesse date de 2014. Avant lui, les Présidents Abdou Diouf et Léopold Sédar Senghor avaient fait ces mêmes promesses à nos aînés. À ce jour, rien n'est fait. Il s'agit de 80 kilomètres. Cette route devrait nous permettre de désenclaver notre zone surtout avec l'implantation du port de pêche de Fass Boye. Nous avons aussi au nord, la voie qui mène vers la Mauritanie et au sud, la Gambie. ''

Les populations attendent de voir la réaction de l'État et n'excluent pas de passer à une vitesse supérieure pour se faire entendre.