Awa Ndiaye, directrice de la CDP : « Cette alliance pour la lutte contre la cybercriminalité doit être renforcée… »

La directrice de la commission de protection des données personnelles tout comme le docteur Papa Gueye, directeur de l’école de la cybercriminalité, s’est félicité de ce partenariat avec l’autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) autour de la lutte contre la cybercriminalité. Un phénomène qui prend de l’ampleur avec le développement du numérique et dans un monde où internet et ses rouages sont de plus en plus visibles. Awa Ndiaye qui a depuis des années noué un partenariat avec l’Artp, entend poursuivre cette dynamique pour relever les défis liés au numérique et à ses inconvénients.







La cérémonie de signatures de conventions s'est tenue ce matin entre l'Artp et la CDP d'une part, et encore entre l'Artp et l'école de cybercriminalité.







Cheikh. S FALL