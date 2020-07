« Aux côtés de Cheikh Béthio, j’étais dans une position privilégiée. Il m’a tout donné » (Seydina Thioune)

Il avoue avoir bénéficié, plus que quiconque, d'avantages matériels et relationnels hors normes, aux côtés de son père, Cheikh Béthio. Seydina Thioune n’a pas eu du mal à trouver sa voie. Un chemin pas du tout parsemé d’embuches, dit-il. Le jeune frère de Serigne Saliou Thioune était un peu le noble de l’époque du guide des Thiantacounes : par le simple fait qu'il est né là justement, dans cette famille. L’enfant du Cheikh dit avoir le front nimbé d'une notoriété qu'il n'a même pas à conquérir. « J’étais dans une position privilégiée et Cheikh Béthio m’a tout donné », raconte Seydina, se réclamant le « fils bien-aimé » de son père.