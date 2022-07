Autopsie du corps de François Mancabou : "Ce genre d'autopsie faite quasiment dans la clandestinité n'est pas de celles qui rassurent" (Avocat)

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, le Pool des avocats de François Mancabou, informe avoir observé et noté les derniers développements survenus dans le traitement de l'affaire depuis le décès de M. François Mancabou survenu le 13 Juillet 2022 à 22:40.

En effet, sur demande de la famille et de la société civile, une autopsie a été effectuée sur le corps de M. Mancabou. Les résultats ont révélé que François Mancabou est mort suite à «une fracture du rachis cervical ayant entrainé des complications neurologiques. » Informé, le Conseil de défense des intérêts de la famille du défunt dit avoir pris acte "du fait qu'une enquête diligentée par la police pour un crime supposé commis par la police se déroule au pas de charge dans l'agitation suspecte et sous des airs de propagande qui augurent d'une volonté manifeste de cacher la vérité derrière un rideau de fumée", lit-on sur le communiqué.

Après avoir pris bonne note des conclusions du trio de médecins qui, selon la famille et les avocats, "lesquels ont opéré sous l'œil vigilant du commissaire chef du GRI, de deux lieutenants de police chefs de la BAG/DIC et un autre en service à la BAT/DIC, d'un adjudant de police, enquêteur à la BAG, d'un adjudant et d'un agent de police de la PTS." Ainsi, selon les avocats de François Mancabou, "Il va sans dire que ce genre d'autopsie faite quasiment dans la clandestinité par des professionnels officiant pour ainsi dire le pistolet à la tempe n'est pas de celles qui rassurent..."

Aussi, après concertation, les proches de François Mancabou et le Pool des avocats constitués, informent qu'ils "ont d'ores et déjà décidé de solliciter une contre-autopsie et, le cas échéant, des analyses toxicologiques approfondies dès lors que des prélèvements biologiques ont été réalisés et sont disponibles."