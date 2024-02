Attentat à la pudeur à Touba : Surpris sur une déficiente mentale, Serigne Babacar Kane risque deux ans de prison ferme

Deux ans de prison, c’est la peine requise par le procureur contre le sieur Serigne Babacar Kane. Ce dernier est accusé d’avoir abusé sexuellement d’une déficiente mentale, le 31 décembre dernier à Touba.



Arabisant de son état, il a été attrait hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel pour répondre du chef d’attentat à la pudeur sans violence. Selon les confidences du journal « L’AS Quotidien », les faits se sont passés dans la soirée du 31 décembre après trois heures du matin aux alentours de la station Touba oïl. Le mis en cause avait attiré la déficiente mentale dans un bâtiment en construction. Seulement, Dame Fall et Ndiaga Seck l’ont surpris en plein ébats sexuels avec la jeune femme. C’est ainsi qu’il a tenté de prendre la tangente en essayant de sauter par -dessus le mur du bâtiment, mais il a été alpagué par les deux hommes.



Avisés, les pandores se sont dépêchés sur les lieux pour procéder à son arrestation. Cuisiné, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés devant les enquêteurs et est passé aux aveux face au procureur. En revanche, il affirme avoir agi de la sorte pour protéger la jeune femme d’une agression. En sus, il a indiqué avoir fait l’objet de chantage par les policiers qui lui auraient demandé deux cent mille francs CFA sur son compte Waves, et qu’il avait refusé de leur donner le moindre centime. Ses arguments n’ont pas convaincu le procureur pour lui signifier qu’il mentait et qu’il lui avait fait des aveux circonstanciés dans son bureau.



Le maître des poursuites a ainsi requis deux ans de prison ferme contre Serigne Babacar Kane. Quant à l’avocat de la défense, il a demandé la relaxe pure et simple de son client d’autant plus qu’aucune preuve n’a été apporté sur l’état psychologique de la dame et sur une quelconque relation sexuelle entre son client et la jeune femme. Au terme de l’audience, l’affaire a finalement été mise en délibéré au 23 février prochain.