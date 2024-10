Atelier AEME / Papa Toby Gaye, DG Senelec : "Le développement d'un pays repose sur une bonne maîtrise de l’énergie..."

L'Agence pour l'Économie et la Maîtrise de l'Énergie (AEME), a organisé ce mercredi 2 octobre 2024, un atelier de sensibilisation avec les associations de consommateurs et les acteurs du Sénégal sur l'économie et la maîtrise de l'énergie.

Une rencontre à laquelle le directeur général de la Senelec, Papa Toby Gaye, a participé en tant que partenaire de la structure. De l'avis du Dg de la Senelec, "le développement d'un pays repose sur une bonne maîtrise de l'Energie, sans énergie, on ne peut pas se développer. Il faudrait que nous puissions donner les bonnes informations et que la presse relaie les bonnes informations", a-t-il laissé entendre. Revenant sur l'objectif de l'atelier, il indique : "C'est pour permettre à nos consommateurs, à nos clients, nos partenaires de pouvoir bénéficier de bonnes pratiques pour réduire le montant de consommation d'électricité. C'est un atelier qui va permettre à tous les influenceurs d'être des relais auprès de nos clients. J'en ai profité pour, moi aussi, sensibiliser. Comme je l'ai dit, la question de l'électricité, on ne doit pas jouer avec", a conclu Papa Toby Gaye, Dg de la Senelec.