Assistance aux réfugiés : Le mouvement LuQuLuQu marque le pas

Pour transformer le discours sur les réfugiés africains, faire reconnaître leur esprit de résilience, leur autonomisation et leur intégration, rien de plus noble que le sport afin d'attirer l'attention des autorités.

Des centaines de randonneurs sont venus faire le pas pour compatir à la situation que traverse les réfugiés.

Cette randonnée pédestre, une activité phare dans cette campagne en soutien aux déplacés est organisée par le mouvement LuQuLuQu, une initiative du Hcr, l'Agence des Nations-Unies pour les réfugiés.



68,5 millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers, selon les estimations du Hcr.

Du lot, l'Afrique en accueille le plus grand nombre, victimes des conflits, des persécutions, des violations des droits humains et de l'insécurité alimentaire.



Au Sénégal, le recensement des réfugiés avoisine les 14 millions d'où la nécessité d'impliquer des artistes en tant qu'ambassadeurs de cette campagne de sensibilisation.



L'initiative LuQuLuQu a pour but de faire connaitre et de mobiliser des fonds pour les millions d'hommes, de femmes et d'enfants déplacés...