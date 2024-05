Assises de la justice et respect souveraineté des sénégalais : Le président Diomaye engage le garde des sceaux à un bon déroulement des travaux

Après avoir ouvert les travaux des assises nationale de la justice, le président de la République a ainsi indiqué en conseil des ministres de ce mercredi 29 mai 2024 qu’il attache particulièrement du prix au respect de la souveraineté du peuple sénégalais. Cette souveraineté passe par la promotion d’une justice de référence, exemplaire et irréprochable, exclusivement rendue au nom du peuple.





Dès lors, il a demandé au gouvernement, notamment au ministre de la Justice, de veiller avec le facilitateur, le professeur Babacar Guèye qu’il a désigné, les présidents des commissions et sous-commissions, au bon déroulement des Assises de la Justice dont les conclusions et recommandations feront l’objet d’un examen bienveillant et pragmatique, ainsi que d’un suivi approprié par le pouvoir exécutif.