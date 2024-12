Assemblée nationale : les députés adoptent majoritairement le Projet de loi n°15/2024 portant LFR 2024

Les députés de la 15e législature ont voté majoritairement le Projet de loi n°15/2024 portant LFR 2024 après plus de 5h de débat. Lors de cette séance plénière à laquelle le ministre Cheikh Diba, qui a, par ailleurs défendu le projet de loi, les députés de l’opposition ont généralement décrié la procédure non-inclusive de cette loi de finances rectificative 2024. Thierno Alassane Sall, député non-inscrit, Abdou Mbow de Takku Wallu et même Aïssata Tall Sall, ont regretté « l’absence de sincérité », du budget et de la loi de finances rectificative.



Toutefois, 137 ont voté pour l’ensemble du texte, 0 contre et 14 abstentions.