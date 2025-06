Assemblée nationale : le DPBEP 2026-2028 approuvé par la majorité parlementaire

Au terme des échanges autour du débat d’orientation budgétaire, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a donné un bref aperçu des différentes interpellations. « Le budget est un programme budgétaire, comme vous pouvez le constater. Nous avons bien sûr beaucoup de choses à discuter. Ce DPBEP s'inscrit dans une logique. Nous avons le Programme de transformation nationale pour 2050, qui constitue la vision globale qui est définie sous la forme d'un plan directeur, ou d'une vision, pour être aussi pragmatique que possible. Il s'agit d'une vision à l'horizon 2025 », a indiqué le ministre des Finances.



Ensuite, « il y a la Stratégie nationale de développement, qui constitue la définition finale du programme. À partir de maintenant, les documents du programme budgétaire annuel sont inclus dans ce projet et sont décrits en termes d'activités budgétaires très étendues, que nous entendons mener à partir de la Stratégie nationale de développement. Ce sont les principales activités sur lesquelles le budget sera basé », a rappelé le ministre Cheikh Diba. Il a également évoqué les questions relatives au financement public, aux services sociaux, à l'éducation, à la protection sociale, au développement économique et infrastructurel, à la finance coopérative, à la décentralisation, au règlement des finances publiques et au financement de la distribution comme des secteurs clés visés par le budget et régis par des règles prioritaires bien définies.



Les députés, qui ont majoritairement exprimé leurs préoccupations quant à la prise en compte des dépenses budgétaires dans des secteurs spécifiques et des localités précises, ont validé le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) 2026-2028.